Блог Надежды Венедиктовой

29 Декабря 2016
Комплимент – оружие сильных

Подводя итоги уходящего года, который, по нашей, уже устоявшейся, традиции тоже был взрывоопасным, хочу напомнить себе и всем остальным, что главное богатство нашей страны не деньги и кресла, а простые люди. Это наши близкие, родственники, соседи, одноклассники, сотрудники и все те, кто живет честно и достойно, хотя и неприметно для прессы и раздачи чинов, те, кто своим повседневным трудом создает национальное богатство страны...
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25 Декабря 2016
Теплая ценность повседневности

Простые люди, которых мы видим на экране, открыты и доброжелательны, это наши сограждане, занятые незаметной повседневной работой, на которой, собственно, и держится жизнь. Эта теплая ценность повседневности видна в каждом кадре – по сути, именно она объединяет нас в общество, даруя ощущение некой цельности, несмотря на принадлежность к разным национальностям и культурам...
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