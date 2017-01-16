Блог Надежды Венедиктовой

16 Января 2017
Государство или кресло?

Много лет я ждала, что в народе заработает инстинкт самосохранения и люди заставят власть укреплять закон и правопорядок. Увы, инстинкт самосохранения, видимо, ушел в отпуск или уехал за границу зарабатывать деньги на семью. На носу у нас очередные выборы в парламент и очередные пустые обещания сделать «Абхазию территорией закона» (цитата из предвыборных обещаний нынешней власти). Ни одной власти это еще не удалось!...
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29 Декабря 2016
Комплимент – оружие сильных

Подводя итоги уходящего года, который, по нашей, уже устоявшейся, традиции тоже был взрывоопасным, хочу напомнить себе и всем остальным, что главное богатство нашей страны не деньги и кресла, а простые люди. Это наши близкие, родственники, соседи, одноклассники, сотрудники и все те, кто живет честно и достойно, хотя и неприметно для прессы и раздачи чинов, те, кто своим повседневным трудом создает национальное богатство страны...
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