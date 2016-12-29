Блог Надежды Венедиктовой
29 Декабря 2016
Подводя итоги уходящего года, который, по нашей, уже устоявшейся, традиции тоже был взрывоопасным, хочу напомнить себе и всем остальным, что главное богатство нашей страны не деньги и кресла, а простые люди. Это наши близкие, родственники, соседи, одноклассники, сотрудники и все те, кто живет честно и достойно, хотя и неприметно для прессы и раздачи чинов, те, кто своим повседневным трудом создает национальное богатство страны...
Комплимент – оружие сильных
25 Декабря 2016
Простые люди, которых мы видим на экране, открыты и доброжелательны, это наши сограждане, занятые незаметной повседневной работой, на которой, собственно, и держится жизнь. Эта теплая ценность повседневности видна в каждом кадре – по сути, именно она объединяет нас в общество, даруя ощущение некой цельности, несмотря на принадлежность к разным национальностям и культурам...
Теплая ценность повседневности
Видеосюжеты из Абхазии
29.12.2016 18:30 БОЛЕЕ 500 ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ
24.12.2016 14:43 КТО-ТО ДОЛЖЕН СОХРАНИТЬ СИНАГОГУ
13.12.2016 15:48 Где есть насилие - нет семьи!
Общество-mix
10.12.2016 15:49 В ГОСТЯХ У ВИКИ ДУМАВА ФОТОГРАФ НААЛА АВИДЗБАНаала, кто вы по профессии и как стали фотографом? - По профессии я - "прикладной математик с музыкальным дипломом". Стала ли я фотографом? – для меня это пока вопрос. Вы много лет работали свадебным фотографом, почему оставили эту сферу? - Перенасытилось мое сознание однотипной, односторонней информацией! Тоска! Надо двигаться дальше и развиваться. Поэтому я сегодня работаю во многих проектах с очень разными людьми. А есть "мужская "и "женская "фотография, они как то различаются по стилю? - Думаю, нет разделений по принципу мужская и женская...
09.12.2016 16:58 ПИКАССО И ЧАЧБА-ШЕРВАШИДЗЕ. Занавес "Русских балетов"В середине июля 1968 года на аукционе известной фирмы Сотбис в Лондоне происходила распродажа имущества, ранее принадлежавшего балетным труппам Сергея Дягилева и Василя де Базиля. Среди прочих вещей на этом внушительном аукционе, собравшем ценителей балетного искусства многих стран, был выставлен огромный театральный занавес, который привлек всеобщее внимание. Одного взгляда, брошенного на занавес, было достаточно, чтобы определить его автора – несомненно, это произведение Пабло Пикассо. Действительно, на холсте имелась надпись великого испанца, удостоверяющая его авторство: «Посвящается Дягилеву. Пикассо. 24 г.»...
08.12.2016 12:48 Игры престоловИбрагим Чкадуа Нового сезона сериала «Игры престолов» весь мир ждет с нетерпением. У нас же политический сериал с таким названием идет без пауз уже, который год. И тут захватывающих сюжетов полно, на любой вкус и всех цветов радуги. Противостояние правящих и оппозиционных домов достигли крайней точки кипения, воюют все против всех, причем уже не только по политическим мотивам и не только на съездах и митингах...
Блог Инала Хашига
14 Ноября 2016
У нас вообще отношение к труду, и его восприятие, достаточно своеобразное. Хронически жалуемся на высокий уровень безработицы, при этом толпами завозим гастарбайтеров. Они у нас и строят, и убирают, работают на плантациях, обслуживают в отелях и ресторанах, даже футбол играют...
ДАРВИНИСТСКИЕ МЫСЛИ
Блог Розиты Герман
3 Января 2017
Еще один успешный руководитель - глава Нацбанка Беслан Барателия, недавно объявивший о том, что в ближайшем будущем карту «Апра» будут принимать и в России. Вы тоже заметили, что когда требуется подтвердить успехи власти в развитии страны, зовут его? ...
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