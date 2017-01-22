Блог Надежды Венедиктовой
22 Января 2017
Встретила давнего знакомого, который попросил написать что-нибудь приятное. Хорошая идея. Очень жизненная и мотивированная, тем более зимой, когда погода не ласкает, а, наоборот, подталкивает к меланхолии. К тому же недавнее сообщение о том, что с середины февраля подача электроэнергии с ИнгурГЭС может прекратиться, требует подпитки чем-нибудь позитивным...
Капелька оптимизма
16 Января 2017
Много лет я ждала, что в народе заработает инстинкт самосохранения и люди заставят власть укреплять закон и правопорядок. Увы, инстинкт самосохранения, видимо, ушел в отпуск или уехал за границу зарабатывать деньги на семью. На носу у нас очередные выборы в парламент и очередные пустые обещания сделать «Абхазию территорией закона» (цитата из предвыборных обещаний нынешней власти). Ни одной власти это еще не удалось!...
Государство или кресло?
Видеосюжеты из Абхазии
13.01.2017 15:38 В ОСНОВЕ АПСУАРА И ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА - ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
29.12.2016 18:30 БОЛЕЕ 500 ДЕТЕЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ К НОВОМУ ГОДУ
24.12.2016 14:43 КТО-ТО ДОЛЖЕН СОХРАНИТЬ СИНАГОГУ
Общество-mix
24.01.2017 09:39 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙВ последние месяцы в нашем обществе бурно обсуждаются возмутительные случаи убийства молодых женщин родными и близкими, т. н. убийства чести. К глубокому сожалению, эти факты грубейшего нарушения права человека на жизнь не расследуются правоохранительными органами, которые ограничиваются лишь формальным фиксированием версии, построенной на показаниях самих же родственников жертвы. Совершенно очевидно, что к подобным преступлениям не должно быть никакой общественной терпимости, и сложившаяся ситуация безнаказанности все больше вызывает тревогу представителей гражданского общества...
12.01.2017 22:07 ГОСТЯХ У ВИКИ ДУМАВА ФОТОГРАФ и ДИЗАЙНЕР СЫРМА КОГОНИЯСырма, на этот раз я изменю свои правила, потому что называть человека на «Вы», как этого требует этикет интервью, я не могу, так как героиня является моим близким другом, с которым мы много лет идём по жизни. Я хочу, чтобы наши читатели узнали тебя получше. Как получилось, что ты, по образованию экономист с успешной карьерой бизнес - леди, выбрала ювелирное мастерство? - Спасибо, Вика, я тебя очень люблю и горжусь возможностью побывать в гостях, на правах не только интервьюируемой, но и лучшего друга. Помню нас с садика, потом в школе за одной партой...
10.12.2016 15:49 В ГОСТЯХ У ВИКИ ДУМАВА ФОТОГРАФ НААЛА АВИДЗБАНаала, кто вы по профессии и как стали фотографом? - По профессии я - "прикладной математик с музыкальным дипломом". Стала ли я фотографом? – для меня это пока вопрос. Вы много лет работали свадебным фотографом, почему оставили эту сферу? - Перенасытилось мое сознание однотипной, односторонней информацией! Тоска! Надо двигаться дальше и развиваться. Поэтому я сегодня работаю во многих проектах с очень разными людьми. А есть "мужская "и "женская "фотография, они как то различаются по стилю? - Думаю, нет разделений по принципу мужская и женская...
Блог Инала Хашига
14 Ноября 2016
У нас вообще отношение к труду, и его восприятие, достаточно своеобразное. Хронически жалуемся на высокий уровень безработицы, при этом толпами завозим гастарбайтеров. Они у нас и строят, и убирают, работают на плантациях, обслуживают в отелях и ресторанах, даже футбол играют...
ДАРВИНИСТСКИЕ МЫСЛИ
Блог Розиты Герман
18 Января 2017
После затяжных выходных мы постепенно возвращаемся к повседневности. Неделю назад на премьере нового цикла об истории кино на культурной площадке СКЛАД яблоку негде было упасть. Надоело сидеть дома или все же появился запрос на новые знания и впечатления? Об этом я думала, смеясь над Чарли Чаплином вместе с гостями вечера, который провела сценарист Занда Какалия...
КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
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