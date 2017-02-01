Блог Надежды Венедиктовой

1 Февраля 2017
Греки в столетней проекции

С каждым просмотром фильмов этого проекта зрителей становится все больше, а в просторном зале художественной площадки «Склад» все уютнее и теплее. Приятно было видеть знакомые лица, которые регулярно мелькают на сухумских улицах – не о всех я знала, что они греки, но теперь мое представление о греческой общине изрядно расширилось...
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22 Января 2017
Капелька оптимизма

Встретила давнего знакомого, который попросил написать что-нибудь приятное. Хорошая идея. Очень жизненная и мотивированная, тем более зимой, когда погода не ласкает, а, наоборот, подталкивает к меланхолии. К тому же недавнее сообщение о том, что с середины февраля подача электроэнергии с ИнгурГЭС может прекратиться, требует подпитки чем-нибудь позитивным...
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