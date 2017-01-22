Блог Надежды Венедиктовой

22 Января 2017
Капелька оптимизма

Встретила давнего знакомого, который попросил написать что-нибудь приятное. Хорошая идея. Очень жизненная и мотивированная, тем более зимой, когда погода не ласкает, а, наоборот, подталкивает к меланхолии. К тому же недавнее сообщение о том, что с середины февраля подача электроэнергии с ИнгурГЭС может прекратиться, требует подпитки чем-нибудь позитивным...
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16 Января 2017
Государство или кресло?

Много лет я ждала, что в народе заработает инстинкт самосохранения и люди заставят власть укреплять закон и правопорядок. Увы, инстинкт самосохранения, видимо, ушел в отпуск или уехал за границу зарабатывать деньги на семью. На носу у нас очередные выборы в парламент и очередные пустые обещания сделать «Абхазию территорией закона» (цитата из предвыборных обещаний нынешней власти). Ни одной власти это еще не удалось!...
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